РИАМО - 27 авг. На проспекте Вернадского у дома 4 произошло столкновение автомобиля скорой помощи и такси, автомобиль медиков опрокинулся, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Автомобиль скорой двигался на запрещающий сигнал светофора по проспекту Вернадского, а водитель такси ехал со стороны Университетского проспекта. Авария произошла на перекрестке.

В результате происшествия, предварительно, пострадали два человека: водитель и фельдшер скорой помощи.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Затруднений в движении транспорта не зафиксировано.