РИАМО - 27 авг. Центральная пригородная пассажирская компания назначит 40 компенсационных автобусов, которые будут курсировать вдоль Киевского направления Московской железной дороги 29-30 августа. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

29 августа с 01:35 до 01:35 30 августа будет закрыт первый путь на участке Лесной городок – Толстопальцево. Из-за этого будет изменено расписание электричек.

Поезда будут курсировать по второму пути в реверсивном режиме, интервалы движения увеличат. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, режим остановок. Ряд электричек, которые курсируют от и до станций Аэропорт, Новопеределкино, Солнечная, Внуково, Лесной Городок, Апрелевка, Нара, будет отменен.

29 августа будет запущен автобус по маршруту Киевский вокзал – Нара. В 09:30 от остановки автобуса №454 у Киевского вокзала отправится один автобус. В 11:50 и 14:05 от остановки «Нара» будет отправляться автобус до Киевского вокзала.

В 06:45, 14:35, 19:30 от остановки «Ст. Апрелевка» до Киевского вокзала будет отправляться автобус. От Внукова до Лесного городка будет отправляться автобус в 06:30, 07:00, 07:50, 08:50, 09:20, 10:45, 11:05, 11:30, 12:00, 12:30, 13:35, 14:35, 15:00, 15:20, 16:00, 16:30, 16:50, 17:15, 17:50, 18:30, 19:00, 19:30, 20:15, 21:00, 22:00, 22:30, 23:05, 23:30. Автобус также проследует по этому маршруту 30 августа в 00:30.

В 07:10, 10:30, 14:55, 19:30, 22:35 автобус будет отправляться от остановки «Лесной городок» до Киевского вокзала.