РИАМО - 27 авг. Команда Московской области, которая занимается цифровизацией образования, является одной из сильнейших в стране. Очень отрадно видеть ее успехи, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

В рамках форума «Время образования», который проходит в пятницу в доме правительства Подмосковья, министр вспомнил первые шаги в цифровизации системы обучения в регионе.

«Я помню, как мы начинали большой проект в 2015 году по внедрению электронного дневника, электронных журналов. Я помню, как это тяжело шло. Но в итоге оно стало неотъемлемой частью жизнь всех школ области, директоров. И очень важно, что этот процесс поиска эффективных решений, которые могут облегчить жизнь учителей, сделать более интересным процесс обучения, продолжается», – сказал Шадаев.

Он добавил, что школы всегда были в первых рядах при внедрении информационных технологий, а «цифра» всегда приходила в школу в первую очередь.

Участники международного форума «Время образования» обсуждают развитие образовательной системы в условиях глобальной цифровизации. Ежегодная встреча профильных специалистов в текущем году проходит в новом формате: в программе совмещены офлайн- и онлайн-мероприятия.