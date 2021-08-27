РИАМО - 27 авг. В преддверии осенне-зимнего периода все столичные дороги и тротуары в субботу, 28 августа, промоют с шампунем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что специальный шампунь применяется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. После этого будет проведена обычная мойка водой.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
«Аналогичные мойки с шампунем пройдут еще несколько раз в осенний период до наступления постоянных минусовых температур», - заключил Петр Бирюков.
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