РИАМО - 27 авг. В преддверии осенне-зимнего периода все столичные дороги и тротуары в субботу, 28 августа, промоют с шампунем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках мероприятия специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб», - отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что специальный шампунь применяется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. После этого будет проведена обычная мойка водой.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

«Аналогичные мойки с шампунем пройдут еще несколько раз в осенний период до наступления постоянных минусовых температур», - заключил Петр Бирюков.