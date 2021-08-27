РИАМО - 27 авг. Завершаются реконструкция железнодорожной станции Балашиха и возведение второго главного ж/д пути от Стройки до Балашихи. На станции закончили самый сложный комплекс работ по установке пролетного строения пешеходного моста через ж/д пути. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

На станции строят надземный крытый пешеходный переход. По нему можно будет выйти на платформу, улицы Орджоникидзе, Советская. Сейчас строят лестничные сходы моста, их будет три.

Платформу построили на 80%. На ней появятся навесы, скамейки, урны, навигация. На станции построят павильоны с билетными кассами и турникетами.

На участке Стройка – Балашиха укладывают второй главный путь общей длиной 9,3 км. Осталось уложить порядка 4 км. Благодаря возведению дополнительного главного пути было увеличено число электричек в Балашиху, повышены надежность и безопасность ж/д инфраструктуры.

Проект по возведению второго главного пути от станции Реутово до Балашихи реализуют с 2016 года. В рамках этого проекта также построят ж/д эстакаду, новые пассажирские объекты, модернизируют существующие. В декабре прошлого года запустили движение по ж/д эстакаде в Реутове и второму главному пути на участке Реутово – Стройка. Были открыты новые платформы на станциях Стройка и Горенки.

Проект планируют полностью закончить до конца этого года.