РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 авг. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии универсальному зданию на территории индустриального парка «PNK парк Домодедово» в городском округе Домодедово, в нем разместят офис на 3 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«После завершения итоговой проверки инспекторами не было выявлено нарушений, в связи с этим в Главгосстройнадзоре было принято решение о выдаче объекту заключения о соответствии», - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Согласно проекту, общая площадь здания составляет более 87 тыс. кв. м. Застройщиком выступает ООО «Дельта».