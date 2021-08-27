РИАМО - 27 авг. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе форума «Время образования» сообщил о внедрении программ по организации воспитательной работы в школах, детсадах и колледжах страны со следующего учебного года, передает корреспондент РИАМО.

«Мы очень рассчитываем, что так же, как и по школе, мы получим предложения по совершенствованию программ в части дошкольного образования и среднего профессионального образования», - добавил Кравцов.

Он отметил, что колледжи – очень важный уровень образования. Сегодня 60% школьников после 9 класса идут учиться в колледжи.

«По поручению президента, помимо выплат за классное руководство, которые были в прошлом учебном году (они сохранятся), будут соответствующие выплаты кураторам групп в колледжах», - добавил Кравцов.

Он также выразил надежду, что работа по воспитательным программам будет организована неформально и станет интересна школьникам.

«А самое главное - она оторвет их от той негативной информации, которая есть в СМИ и социальных сетях. И даст то, о чем мечтают дети: кружки, секции, спорт. Нам нужно вернуть детство в школу», - заключил Кравцов.

Международный форум «Время образования» проходит в доме правительства Московской области. В повестку форума вошли вопросы развития образовательной системы в условиях глобальной цифровизации. Кроме того, эксперты рассмотрят кейсы, с успехом реализованные в Подмосковье.

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