РИАМО - 27 авг. Мощи благоверного князя Александра Невского доставили в Успенский собор в Дмитровском округе. Прихожане могут увидеть их с 8 до 19 часов ежедневно, сообщает пресс-служба администрации округа.
Ковчег с частицей мощей Александра Невского прибыл в Дмитров по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
От стен городского кремля верующие совершили крестный ход до Успенского собора, где мощи и были установлены на почетном месте. Также в стенах собора прошла божественная литургия и молебен святому.
Мощи будут находиться в соборе до 29 августа. Доступ для прихожан открыт с 08:00 до 19:00 по будням. В воскресенье 29 августа в 17:00 пройдет молебен и проводы святых мощей.
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