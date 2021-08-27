РИАМО - 27 авг. Мощи благоверного князя Александра Невского доставили в Успенский собор в Дмитровском округе. Прихожане могут увидеть их с 8 до 19 часов ежедневно, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для Дмитровского округа огромная честь принять мощи великого полководца и князя Александра Невского. Для всей России он стал символом настоящего героизма, мужества и отваги», – отметил глава городского округа Илья Поночевный.

Ковчег с частицей мощей Александра Невского прибыл в Дмитров по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

От стен городского кремля верующие совершили крестный ход до Успенского собора, где мощи и были установлены на почетном месте. Также в стенах собора прошла божественная литургия и молебен святому.

Мощи будут находиться в соборе до 29 августа. Доступ для прихожан открыт с 08:00 до 19:00 по будням. В воскресенье 29 августа в 17:00 пройдет молебен и проводы святых мощей.