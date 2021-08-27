РИАМО - 27 авг. До конца сентября в подмосковные больницы поступит порядка 70 аппаратов ультразвуковой диагностики, закупленной в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 гг. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Она напомнила, что именно от качества диагностических исследований напрямую зависит точность постановки диагноза и начало своевременного лечения пациента.
Новейшее оборудование поставят в Дедовскую, Истринскую, Королевскую и другие больницы. Медтехнику будут применять для диагностики заболеваний репродуктивной системы, сердца, сосудов и других.
В 2021 году в областные медорганизации уже поступило 24 аппарата УЗИ.
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