РИАМО - 27 авг. До конца сентября в подмосковные больницы поступит порядка 70 аппаратов ультразвуковой диагностики, закупленной в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 гг. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«До конца сентября в 36 наших лечебных учреждений будет поставлено 69 аппаратов УЗИ. Наш основной приоритет в развитии здравоохранения Московской области – повышение качества и доступности медицинской помощи, а также сокращение сроков ожидания необходимых исследований», – сказала зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она напомнила, что именно от качества диагностических исследований напрямую зависит точность постановки диагноза и начало своевременного лечения пациента.

Новейшее оборудование поставят в Дедовскую, Истринскую, Королевскую и другие больницы. Медтехнику будут применять для диагностики заболеваний репродуктивной системы, сердца, сосудов и других.

В 2021 году в областные медорганизации уже поступило 24 аппарата УЗИ.