РИАМО - 27 авг. В День российского кино депутаты подмосковного парламента назвали свои любимые российские фильмы. Так, любимый фильм депутата Александра Баранова - «Они сражались за Родину». Ролик с рассказом депутатов опубликован на YouTube-канале Мособлдумы.

«(Любимые – ред.) все фильмы Гайдая, Эльдара Рязанова и, конечно же, замечательный, вечный фильм «Офицеры», который на мою жизнь оказал такое влияние», — сказал депутат Игорь Коханый.

Любимый фильм Тараса Ефимова - «Кин-дза-дза!», у Сергея Керселяна - фильм Алексея Салтыкова «Председатель», у Игоря Рожнова – «Иван Васильевич меняет профессию», у Марины Шевченко – «28 панфиловцев».

«Мне очень нравится фильм Павла Лунгина «Остров». В главной роли – Петр Мамонов», — рассказал депутат Олег Жолобов.

День российского кино проводится 27 августа. Московская область отметит его традиционным участием во Всероссийской акции «Ночь кино», которая в этом году пройдет 28 августа. В рамках мероприятия у жителей региона есть возможность бесплатно посмотреть новые российские фильмы.