РИАМО - 27 авг. На внешней стороне 107-го км МКАД перед пересечением с Щелковским шоссе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате столкновения грузовик перевернулся, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте работают оперативные службы города. Перекрыты левая и средняя полосы. Водителям необходимо выбирать пути объезда.

Ранее на внутренней стороне 107-го км МКАД произошло тройное ДТП, в результате которого на данном участке также было затруднено движение транспорта.