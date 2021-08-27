РИАМО - 27 авг. Подмосковное управление Роспотребнадзора начало административное расследование санитарных нарушений на концерте певца Леонида Агутина, сообщает РИА Новости.

Большой летний концерт артиста прошел в «Крокус Сити Холл» в Красногорске 26 августа.

На сайте регионального ведомства сообщается, что невыполнения санитарно-эпидемиологических требований могут негативно повлиять на здоровье населения, вызвав рост инфекционных заболеваний, а также ухудшить санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Для того, чтобы не допустить нарушений, предпринимателям рекомендуют организовать систематическое изучение требований санитарного законодательства, контролировать требования и при выявлении нарушений проводить дополнительную подготовку персонала.

Леонид Агутин — советский и российский певец, композитор, музыкант, автор песен. Является заслуженным артистом России.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>