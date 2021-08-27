РИАМО - 27 авг. В Электростали недавно открылось необычное для города предприятие — производство итальянских сыров. Сегодня на базе этой сыроварни ее владелец дон Гаспаре открыл цикл бесплатных обучающих семинаров по изготовлению сыров типа «Паста Филата». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В гости к Гаспаре приехали люди из разных регионов России и разного уровня подготовки. На открытии семинаров присутствовал заместитель главы администрации городского округа Роман Лавров.

Он приветствовал всех присутствующих и пожелал успешного обучения и взаимодействия.

«Уверена, что проведение подобных обучающих семинаров станет доброй традицией и с каждым годом будет привлекать больше новых участников, а результат труда самого дона Гаспаре мы, возможно, в будущем увидим на самом масштабном гастрономическом фестивале Подмосковья «Сыр. Пир. Мир», – отметила глава городского округа Инна Волкова.