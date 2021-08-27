РИАМО - 27 авг. Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе форума «Время образования» отметил, что в новом учебном году первостепенное внимание будет уделяться тому, чтобы каждый ребенок получал качественное образование, передает корреспондент РИАМО.

Кравцов рассказал, что на заседании Госсовета по вопросам образования был принят ряд ключевых решений.

«Первое - отказ в работе учителя от услуги. Учитель не оказывает услуг – это миссия, призвание. Второе – это решение, связанное с возрождением воспитательной функции», - сказал Кравцов.

Он выразил надежду, что ситуация в образовательной сфере будет меняться. Все шаги по изменению системы будут проверяться и согласовываться с сообществом.

«Я не сторонник сиюминутных изменений в образовании», - подчеркнул Кравцов.

Министр добавил, что от решений правительства в этом направлении будет зависеть будущее каждого ребенка.

«Президент неоднократно подчеркивал, что нужно возродить единое образовательное пространство, чтобы обеспечить каждому школьнику вне зависимости от того, где он проживает – в Твери, на Сахалине, в Московской области, в Санкт-Петербурге, – качественное образование», - отметил Кравцов.

По его словам, утвержден минимум содержания образовательного процесса на каждом уровне, в настоящее время разрабатываются программы для учителей, поясняющие, что и в каком классе изучать. Педагоги смогут использовать данные программы, а не разрабатывать собственные.

Международный форум «Время образования» проходит в доме правительства Московской области. В повестку форума вошли вопросы развития образовательной системы в условиях глобальной цифровизации. Кроме того, эксперты рассмотрят кейсы, с успехом реализованные в Подмосковье.