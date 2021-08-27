РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 авг. Дома №№37 и 39 в жилом комплексе «Каскад Парк-2» в деревне Бережки городского округа Подольск получили разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Еще 17 граждан, которые приобрели квартиры в этих домах, восстановлены в правах и получат ключи от жилья.

Строительство объектов должно было завершиться в 2019 году, но застройщик перенес сроки сдачи на 2021 год. Министерство жилищной политики региона взяло объект на контроль и активно сопровождало застройщика ООО «СЗ Бережки» на всех этапах завершения строительства.

Ранее разрешения на ввод в эксплуатацию получили еще 5 корпусов – №№19, 20, 23, 34 и 36. Таким образом, 7 проблемных домов в составе малоэтажного загородного жилого комплекса «Каскад Парк-2» достроили и ввели в эксплуатацию. Всего 67 дольщиков вскоре получат ключи и отпразднуют новоселье.