В рамках программы Комплексного развития территорий (КРТ), охватывающей так называемый ржавый пояс столицы, продолжается реорганизация промзон, общая площадь которых составляет около 17 процентов территории «старой» Москвы. Сегодня мы расскажем, как преобразится промзона «Бескудниково», которая располагается на северо-востоке города.

Склады, офисы и неизвестность

Промзона «Бескудниково» расположена на северо-востоке столицы. Она ограничена улицей Илимская, Алтуфьевским шоссе, полосой отвода путей Савеловской железной дороги и функциональными зонами районов Лианозовский и Алтуфьевский.

От многих других промзон «Бескудниково» отличается тем, что здесь расположены функционирующие предприятия. Это производственные складские комплексы АО «Эверест-Трейд» и ОАО «Оптовая книга», офисно-складской комплекс коммерческой фирмы «Алмаззолотоагроторгснаб», производственно-техническая база ОАО «СГ-транс». Также на реорганизуемой территории находятся автосервис, автошкола, ветеринарная клиника и жилой дом по адресу улица Илимская, 2Б.

В рамках первого этапа работ планируется освобождение территории. Стоит заметить, что это не всегда предполагает снос существующих построек. Комплексное развитие территорий происходит в соответствии с проектом планировки, которым может быть предусмотрено как сохранение зданий, так и их снос или реконструкция. Однако точной информации о сохранении существующих предприятий после окончания процесса редевелопмента пока нет.

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Самодостаточный жилой кластер

Дальнейшая реорганизация промзоны «Бескудниково» предполагает довольно масштабные работы. На ее месте планируют возвести жилые дома – в основном по программе реновации. Кроме того, в районе появится социальная инфраструктура: школы, детские сады, поликлиники, зеленые зоны, детские площадки. Проект Комплексного развития территории предполагает, что совокупность объектов жилой и социальной инфраструктуры позволит создать самодостаточный микрорайон, в котором будет комфортно жить.

Так, на территории бывшей промзоны будут возведены два многоэтажных жилых комплекса общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Здесь построят два многофункциональных комплекса общей площадью около 20 тысяч квадратных метров с подземными паркингами на 120 и 130 машин. Центры будут оборудованы для защиты жителей района в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В планах градостроителей также построить наземную парковку на 825 машин.

Рядом с жилыми комплексами на участках ГБОУ «Школа № 1416» будут возведены два блока для начальных классов, рассчитанные на 605 учеников. Планируется, что строительство учебных заведений полностью закроет вопрос обеспечения района школами и детскими садами.

Транспортную сеть также ожидают серьезные изменения. Работы по реконструкции и развитию дорожной сети охватят Илимскую улицу. Также будет обеспечен прямой выезд на улицу Абрамцевская за счет реконструкции Проектируемого проезда № 4651 и возведения нового проезда по периметру застройки.

На завершающем этапе планируется возведение наземной парковки на 300 машин, а также строительство магистральной улицы районного значения и строительство проектируемого проезда № 4648 (Костромской улицы). В целом, дорожная сеть в микрорайоне должна стать удобной и для жильцов, и для транзитных автомобилистов.

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Нужна «зона притяжения»

«В данный момент в этой промзоне расположены автосервис, склады и строительный центр «Петрович». План постройки жилого квартала – это будет интересная история, так как точно вдохнет в этот район жизнь! Главное, чтобы не остановились на двух домах, двух садах, двух парковках и двух школах. Скорее всего, условный «ПИК» мог бы развернуться там по полной программе. Можно «посадить» на этой территории и 10, и 15 домов, что, скорее всего, и случится. А уж если под реновацию пойдут Стандартная и Инженерная улицы, а также Путевой проезд, то это даст еще много зон для стройки. Вопрос в том, насколько это интересно инициаторам и исполнителям», – комментирует планы КРТ Павел Кулагин, брокер по недвижимости One Moscow, автор YouTube-канала «Новостройки. На Троих».

Очень важно, считает эксперт, организовать на новой жилой территории «зону притяжения» – парк с детскими и спортивными площадками, желательно для всех возрастов, беговыми дорожками, зонами для прогулок с колясками. Следует также посадить много деревьев, желательно уже взрослых, чтобы они защищали от палящего солнца.

«И еще обязательно должен появиться какой-нибудь торговый центр, в который будут ходить новоселы Илимской, Новгородской, Угличской, Абрамцевской и других улиц. Главное – сделать все экологично, без явных перегибов, а в наших реалиях это ой как непросто», – считает Павел Кулагин.

«Промышленная зона «Бескудниково» уже начинает застраиваться новыми жилыми комплексами, и, если развитие территории будет продолжаться такими темпами, со временем район станет более удобным для проживания. В районе запланировано строительство двух детских садов и двух многофункциональных центров, а отдельный плюс – это собственная парковая зона площадью чуть более одного гектара», – соглашается с коллегами Иннокентий Ярыгин, эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» в Москве.

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«Грязное» прошлое промзоны

С точки зрения экологии промзона «Бескудниково» – неоднозначная территория. С западной стороны к ней примыкает железнодорожная ветка с одноименной платформой, а с восточной стороны промзона граничит с Алтуфьевским шоссе, которое не способствуют чистоте атмосферы. Зато на севере, примерно в километре от промзоны, раскинулся ландшафтный заказник Лианозово – жителям новых домов будет где гулять и дышать свежим воздухом.

«Лианозово – зеленый район со сложившейся инфраструктурой. Здесь есть все необходимое для комфортной жизни: продуктовые магазины, образовательные и медицинские учреждения, любимый жителями этого и соседних районов Лианозовский парк, парк Алтуфьево, рестораны, кафе, спортивные клубы, крупные отделения ведущих банков, современный просторный МФЦ. Реорганизация промзоны «Бескудниково», конечно, улучшит район», – считает Андрей Гришин, руководитель офиса «В Бибирево» агентства недвижимости «МИЭЛЬ».

Однако эксперт обращает внимание на проблему, из-за которой преждевременно называть промзону «Бескудниково» в перспективе идеальным местом для жизни.

«Основным недостатком территории остается ее прошлое – складирование на протяжении долгого времени химических реагентов и функционирование в течение 20 лет мусорного полигона. Для восстановления благоприятной экологической обстановки необходима полная замена грунта. Решение этой задачи предусмотрено в проекте реорганизации», – объясняет Андрей Гришин.

Иннокентий Ярыгин, в свою очередь, напоминает о кирпичном заводе 1874 года постройки, который расположен в этой локации.

«Не исключено, что по мере развития территории его могут вынести за пределы МКАД, как нередко происходит с промышленными предприятиями, попадающими в зону активной жилой застройки», – добавляет эксперт по недвижимости.

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Транспортная доступность оставляет желать лучшего

Эксперты отмечают, что редевелопмент промзоны облегчит жизнь и автолюбителям, и тем, кто предпочитает пользоваться общественным транспортом. Сейчас этот вопрос стоит довольно остро – добираться до метро и основных магистралей многим жителям района попросту неудобно.

«Транспортная доступность района пока оставляет желать лучшего – доехать сюда можно либо по шоссе, либо на электричке», – отмечает Иннокентий Ярыгин.

С ним согласен и Павел Кулагин: «Традиционно восточная сторона от станции Бескудниково, считается, так сказать, депрессивной. Продавать квартиры там тяжело, так как новые жильцы туда не особенно стремятся. Те, кто покупают жилье, – это в основном местные жители с уже сложившимися привычками. Одна из основных проблем заключается в том, что добираться до метро неудобно. С появлением диаметра D1 ситуация стала лучше, но все равно это место у покупателей жилья особого восторга не вызывает».

А вот Андрей Гришин смотрит на будущее района оптимистично: «В непосредственной близости от центра будущего микрорайона (Илимской улицы) находятся станция метро «Алтуфьево» и платформа МЦД Бескудниково. Кроме того, планируется строительство станции МЦД Илимская. Расширение Илимской улицы обеспечит жителям комфортный выезд на Алтуфьевское шоссе и Череповецкую улицу, а через них на МКАД и Дмитровское шоссе. Стоит отметить также проект строительства путепровода между улицей 800-летия Москвы и улицей Инженерная. Его реализация существенно улучшит коммуникацию между Лианозово и Восточным Дегунино».

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