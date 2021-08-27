РИАМО - 27 авг. Московская область создает благоприятные условия для производителей фильмов и занимает особое место в российском кинематографе, сообщила министр культуры региона Елена Харламова.

«С Днем российского кино! Московская область – регион, в котором российский кинематограф занимает особое место. Здесь снимали великие картины Григорий Александров, Леонид Гайдай, Андрей Тарковский, Эльдар Рязанов, Никита Михалков», - написала Харламова в своем аккаунте в Instagram.

Она подчеркнула, что Минкультуры области создает благоприятные условия для местных кинопроизводителей. В 2021 году содействие оказано 80 проектам.

Для зрителей проходят кинопоказы лучших российских и мировых картин на закрытых площадках, а также в парках и автопарках под открытым небом. В этом году на таких сеансах побывали более 23 тыс. зрителей.

В целях популяризации отечественного кино проводятся кинофестивали в Павловском посаде, Волоколамске и Красногорске.

Министр культуры Подмосковья пожелала творческих успехов кинодеятелям региона, а также анонсировала скорую копродукцию области с киностудией имени Горького.

День российского кино проводится 27 августа. Московская область отметит его традиционным участием во Всероссийской акции «Ночь кино», которая в этом году пройдет 28 августа. В рамках мероприятия у жителей региона есть возможность бесплатно посмотреть новые российские фильмы.