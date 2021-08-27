РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 авг. На улице Подольской, 2А появилась новая электрозарядная станция для электромобилей. Это уже вторая заправка без учета ЭЗС частных компаний, установленная при поддержке министерства энергетики Московской области, сообщила пресс-служба министерства.

Всего в регионе более 200 электрозаправочных комплексов. В перспективе планируется увеличение количества электрозарядных станций, совершенствование электронных приложений. Все работы проводят в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы в соответствии с подпрограммой «Развитие топливозаправочного комплекса».

«Интерес жителей региона к экологичному транспорту растет, поэтому министерство готово всячески содействовать развитию электрозарядной инфраструктуры. До конца текущего года в Московской области планируется установить 20 зарядных станций для транспорта нового поколения. Таким образом, в Подмосковье будет стоять 259 ЭЗС. Благодаря активному участию жителей электрозарядная инфраструктура может стать привычным и легко узнаваемым элементом современной городской среды», - сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Зарядки установлены в городских округах Воскресенск, Балашиха, Видное, Домодедово, Дубна, Жуковский, Истра, Кашира, Клин, Котельники, Красногорск, Луховицы, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминский, Озеры, Пущино, Реутов, Серпухов, Фрязино, Химки, Чехов, Электрогорск, Электросталь, Егорьевск, Зарайск, Можайск, Одинцовский, Павловский Посад, Пушкинский, Раменский, Сергиево-Посадский, Щелково, Королев, Подольск, Краснознаменск, Дзержинский и Богородский.

Максимальная мощность отдельно стоящих зарядных станций составит 3,5-22 кВт. Время зарядки составляет 4-12 часов. Управляют станциями с помощью бесплатного мобильного приложения «Зарядки Мосэнергосбыт» на платформах Google Play и App Store. На конструкциях ЭЗС есть подробная инструкция, а также номер телефона технической поддержки.

Развитие электротранспортной и электрозарядной инфраструктуры напрямую зависит от спроса потребителей. Для обратной связи ежегодно проводят опрос жителей с целью совершенствования электронных сервисов по пользованию электрозарядной инфраструктурой на территории Московской области. Опрос могут пройти как жители, так и гости Подмосковья – любой автолюбитель, активно использующий электрозарядки в регионе.