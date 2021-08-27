РИАМО - 27 авг. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках форума «Время образования» отметил вклад Подмосковья в развитие образования страны, передает корреспондент РИАМО.

В доме правительства Подмосковья проходит Международный форум «Время образования». Участники обсудят развитие образовательной системы в условиях глобальной цифровизации. Кроме того, эксперты рассмотрят успешно реализованные в Московской области кейсы.

«Очень системно и динамично развивается Московская область. (Есть – ред.) очень многое, чему учатся здесь регионы, и мы сверяем определенные шаги. Я, Андрей Юрьевич (Воробьев, губернатор Московской области – ред.) хочу Вас лично поблагодарить», - сказал Кравцов.

Он напомнил, что ранее в Подмосковье было заложено 25 новых школ.

«Это по стране самая высокая динамика, которая есть», - отметил Кравцов.

Кроме того, министр просвещения РФ поздравил с наступающим Днем знаний всех учителей, директоров школ, управленцев сферы образования.