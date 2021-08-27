РИАМО - 27 авг. При проведении электронного аукциона на поставку вычислительных комплексов в поликлинику на 750 посещений в смену в Реутове допустили нарушения, сообщает пресс-служба УФАС России по Московской области.

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Консалтекс» на действия администрации городского округа Реутов, муниципального казенного учреждения «Комитет по организации закупок городского округа Реутов» при проведении торгов.

Было установлено, что комиссия по осуществлению закупок администрации, МКУ «Комитет по организации закупок городского округа Реутов» неправомерно отказала в допуске к участию в электронном аукционе заявке участника закупки.

УФАС пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало администрации городского округа Реутов, муниципальному казенному учреждению «Комитет по организации закупок городского округа Реутов» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.