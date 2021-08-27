РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. Заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин призвал жителей подмосковных Люберец не бросать мусор в водоемы, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу Разин посетил территорию пруда на улице Кантемира в Томилине, очищенного в рамках губернаторской программы «100 прудов Подмосковья». В пруд выпустили рыбу и установили домики для уток.

«Мы продолжаем очистку прудов – из 22 запланированных на этот год очищены уже 10. Такое продолжаем очистку рек, например, очистим реку Македонку на Малаховском озере», – сказал Разин.

Он уточнил, что в водоемах находят крупный мусор, например, шины. Разин призвал не сбрасывать мусор в водоемы.