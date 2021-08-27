РИАМО - 27 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поприветствовал участников форума «Время образования» и поблагодарил учителей за их работу и за то, что они поддерживают детей, передает корреспондент РИАМО.

В доме правительства Подмосковья проходит Международный форум «Время образования». Участники обсудят развитие образовательной системы в условиях глобальной цифровизации. Кроме того, эксперты рассмотрят успешно реализованные в Московской области кейсы.

«Я хочу поблагодарить учителей, которые начинают новый учебный год. Прошлый год у нас был годом турбулентности. <…> Мы это прошли. Я хотел поблагодарить всех наших учителей - очень сильных, которые не боятся искать, щедры на похвалу и поддержку ученика. Двоечника можно уничтожить, а можно похвалить, поддержать и найти его сильные стороны», - сказал Воробьев на открытии форума.

Губернатор добавил, что образование в Московской области всегда было на должном уровне, и поблагодарил федеральное правительство за то, что регион выбрали в качестве площадки форума.

В сентябре 2021 года в школы региона пойдут 985 тыс. детей, из них 115 тыс. – первоклассники.

Ранее губернатор отметил важность поощрения школьников. Он считает, что детей нужно вдохновлять – это полезно для ребенка и дает хороший результат.