РИАМО - 27 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поприветствовал участников форума «Время образования» и поблагодарил учителей за их работу и за то, что они поддерживают детей, передает корреспондент РИАМО.
В доме правительства Подмосковья проходит Международный форум «Время образования». Участники обсудят развитие образовательной системы в условиях глобальной цифровизации. Кроме того, эксперты рассмотрят успешно реализованные в Московской области кейсы.
Губернатор добавил, что образование в Московской области всегда было на должном уровне, и поблагодарил федеральное правительство за то, что регион выбрали в качестве площадки форума.
В сентябре 2021 года в школы региона пойдут 985 тыс. детей, из них 115 тыс. – первоклассники.
Ранее губернатор отметил важность поощрения школьников. Он считает, что детей нужно вдохновлять – это полезно для ребенка и дает хороший результат.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии