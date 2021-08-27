РИАМО - 27 авг. Сотрудники собственной безопасности УВД по СЗАО столичной полиции выявили инспектора ДПС, злоупотребившего должностными полномочиями. Его уволили по результатам служебной проверки, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В мае мужчина сфотографировал водительское удостоверение автомобилиста, грубо нарушившего ПДД. Впоследствии он передал фото третьим лица, получив за это деньги.

Сотрудника уволили из ОВД по отрицательным основаниям. Информацию передали следователям.

Возбуждены уголовные дела по статьям 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).