РИАМО - 27 авг. Новый пешеходный бульвар свяжет Большую Почтовую улицу и Рубцовскую набережную в Басманном районе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В районе Басманный в центре Москвы появится новая пешеходная зона – Большую Почтовую улицу и Рубцовскую набережную свяжет зеленый пешеходный бульвар протяженностью 300 метров», – рассказал Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, благоустройство городской территории общей площадью 3600 кв. м и создание на участке многофункциональной парковой зоны с детскими игровыми комплексами будет проведено за счет инвестора, который реализует рядом проект жилого комплекса «Резиденции архитекторов». Завершить работы по благоустройству намечено до конца 2021 года.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова в свою очередь отметила, что благоустройство пешеходного бульвара выходит за рамки развития внутренней территории жилого комплекса, но инвестор – AFI Development – взял эту задачу на себя.

«Бульвар сделает доступ в жилой квартал удобнее и будет служить пешеходной зоной для всех жителей района. Проект благоустройства предполагает высадку деревьев, укладку газона, установку детского городка, навесов, скамеек, фонарей освещения и обустройство пешеходных дорожек», – уточнила Анастасия Пятова.

Жилой комплекс «Резиденции архитекторов» возводится по адресу: улица Большая Почтовая, владение 30, 34, (ЦАО) в рамках редевелопмента бывшей ткацкой фабрики. По словам генерального директора компании AFI Development Марка Гройсмана, главный акцент в проекте сделан на развитии комфортной городской среды для жителей. Еще на стадии проектирования квартал создавался как органичная часть окружающей застройки, наполненная качественной развитой инфраструктурой.

В составе комплекса запроектировано более 74 000 кв. метров жилой и коммерческой недвижимости. В эксплуатацию уже введены корпуса I, II и III этапов. Ведется активное строительство IV этапа — двух 9 и 13-этажных корпусов с подземным паркингом общей площадью 19 685 кв. м. Комплекс будет соединен пешеходным мостом через Яузу с ТПУ «Электрозаводская» и одноименной станцией метро.

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