РИАМО - 27 авг. Технология Face Pay, тестируемая в метро Москвы, вошла в шорт-листы международной премии TechFest по 2 номинациям: «Лидер транспортной инфраструктуры» и «Лучшее использование технологий: искусственный интеллект», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Мы почти моментально набрали фокус-группу для теста инновации на Арбатско-Покровской и Филевской линиях, а теперь технология вышла в финал международной премии в области высоких технологий», - говорится в сообщении.

Участие в финале премии доказывает, что разработки Москвы соответствуют передовым мировым трендам.

Вместе со столичной технологией в финал прошли проекты из Гонконга (Китай), Рутланда (Великобритания), Лигурии (Италия) и Йорка (Великобритания).

Системе Face Pay предстоит побороться за победу с проектом по обслуживанию тоннелей от ETS, системой, контролирующей процесс прокладки кабеля, от Bryden Wood и другими разработками.

Награждение в рамках премии состоится 2 декабря в Лондоне в рамках ежегодной конференции New Civil Engineer’s TechFest.

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