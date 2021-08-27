РИАМО - 27 авг. Энергетики восточного филиала «Россети Московский регион» начали испытания кабельных линий для организации освещения на 4-м пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Приемо-сдаточные испытания кабельных линий – завершающий этап работ перед подачей напряжения на объекты освещения. Министерство энергетики Московской области оказывает всяческую поддержку для скорейшей реализации этого проекта», – сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

4-й пусковой комплекс проходит по юго-востоку Подмосковья от пересечения с автодорогой М-7 «Волга» (0 км автодороги А-113 ЦКАД) до пересечения с трассой М-4 «Дон» через городские округа Богородский, Электросталь, Павловский Посад, Воскресенск, Раменский и Домодедово. Участок автомагистрали длиной 96,6 км пересекает более 20 дорог местного и регионального значения, на 70% проходит по лесным массивам.

Испытания проводят специалисты службы изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний Восточных электрических сетей по договору оказания услуг энергоснабжения для ГК «Автодор». Напряжение необходимо подать на 9 трансформаторных подстанций ГК «Автодор». Процесс испытаний кабельных линий 6-10 кВ состоит из 2 частей: измерения сопротивления изоляции кабеля для проверки ее целостности и испытания КЛ повышенным напряжением, что обеспечит их дальнейшую надежную эксплуатацию.

Всего будут испытаны 16 кабельных линий на территории Богородского городского округа. Выполненные работы позволят обеспечить надежное электроснабжение систем освещения ЦКАД.