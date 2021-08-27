РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. В пруд на улице Кантемира в поселке Томилино Люберец после очистки запустили рыбу, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу в поселке Томилино возле пруда прошел праздник, посвященный его очистке. Жители активно голосовали, и пруд вошел в губернаторскую программу «100 водоемов Подмосковья». Его расчистили от мусора, убрали камыши.

«По инициативе нашего губернатора Андрея Воробьева в этом году стартовала данная программа. В нее вошли 22 пруда, в том числе и этот», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Глава Люберец Владимир Ружицкий отметил, что следующим этапом расчистки станет уборка иловых отложений на дне. Он подчеркнул, что вокруг пруда сделали освещение.

В пруд запустили карпов. Также там установили домики для уток.

В Подмосковье планируется в течение 3 лет по губернаторской программе расчистить 100 водоемов. Очистка водоемов начинается с ликвидации незаконных водовыпусков. Потом с прибрежных зон убирают сухостойную и аварийную растительность. С помощью плавучего экскаватора планируется собирать донный и поверхностный мусор.