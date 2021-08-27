РИАМО - 27 авг. Родителям школьников рекомендуют отговорить детей от поездок в школу на велосипедах и самокатах, если маршрут пересекает проезжую часть, сообщила в пятницу журналистам начальник управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних – уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«У нас еще сентябрь - летний такой период, солнечный. И очень хочется отправить ребенка на велосипеде, на самокате, на гироскутере и так далее. Уважаемые родители, поберегите своих детей. Если у вас маршрут ребенка где-то пересекает проезжую часть, призываю отговорить ребенка от этого средства передвижения и идти ногами», - сказала Ярославская.

По ее словам, если дорога в школу проходит по дворовой территории и не пересекает проезжую часть, в таких случаях еще есть смысл отправить ребенка в школу на велосипеде. Но даже в такой ситуации надо взвесить все возможные риски для ребенка.

В столице за 7 месяцев произошло 55 дорожных аварий с участием электросамокатов. Почти 80% этих ДТП произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов, либо при выезде из них.