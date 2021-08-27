РИАМО - 27 авг. Реконструкцию и благоустройство порядка 121 км прибрежных территорий Москвы-реки планируется провести в ближайшие годы по программе развития, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Работы на набережных в городе идут уже не один год.

«Это и строительство современных набережных, и формирование общественных и арт-пространств, а также создание спортивных и детских площадок. К настоящему времени, таким образом, благоустроено почти 72 км набережных», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В числе самых значимых проектов он указал Лужнецкую, Москворецкую, Овчинниковскую, Озерковскую, Крымскую набережные и набережную Марка Шагала.

По словам Бочкарева, это позволит в будущем превратить все находящиеся в черте города прибрежные зоны в комфортную территорию для прогулок и отдыха жителей и гостей города.

В 2021 году планируется закончить благоустройство набережных Тараса Шевченко, Бережковской, Софийской, Раушской, Садовнической, Космодамианской и еще нескольких объектов.

На проведение работ выделяются средства и из городского бюджета, и от застройщиков, в том случае, когда реконструкция набережной входит в комплексный проект развития территорий. Это реализуется в рамках формирования современных столичных кварталов.

Кроме того, программа развития прибрежных территорий предусматривает создание причалов. Необходимых для работы речного общественного транспорта.