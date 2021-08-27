РИАМО - 27 авг. Реконструкцию и благоустройство порядка 121 км прибрежных территорий Москвы-реки планируется провести в ближайшие годы по программе развития, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Работы на набережных в городе идут уже не один год.
В числе самых значимых проектов он указал Лужнецкую, Москворецкую, Овчинниковскую, Озерковскую, Крымскую набережные и набережную Марка Шагала.
По словам Бочкарева, это позволит в будущем превратить все находящиеся в черте города прибрежные зоны в комфортную территорию для прогулок и отдыха жителей и гостей города.
В 2021 году планируется закончить благоустройство набережных Тараса Шевченко, Бережковской, Софийской, Раушской, Садовнической, Космодамианской и еще нескольких объектов.
На проведение работ выделяются средства и из городского бюджета, и от застройщиков, в том случае, когда реконструкция набережной входит в комплексный проект развития территорий. Это реализуется в рамках формирования современных столичных кварталов.
Кроме того, программа развития прибрежных территорий предусматривает создание причалов. Необходимых для работы речного общественного транспорта.
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