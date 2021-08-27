РИАМО - 27 авг. В Москве инспектор ГИБДД сбил школьницу, перебегавшую дорогу не по пешеходному переходу, сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел на северо-востоке Москвы, на Алтуфьевском шоссе. Ребенок перебегал дорогу в 100 метрах от перехода. Ее сбил полицейский Ford Transit.

У автомобиля был включен спецсигнал.

За рулем сидел 31-летний капитан, инспектор по пропаганде ГИБДД Северного округа. Девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Ребенка на самокате сбили на переходе в новой Москве>>