РИАМО - 27 авг. ООО «Проектиза» внесли в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения условий исполнения контракта на оказание услуг по проектированию внутренних газопроводов жилых домов в Кашире, сообщили в пресс-службе УФАС России по Московской области.

Сведения о компании в УФАС предоставило МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира.

В связи с тем, что компания нарушила контракт, МКУ расторгло его в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии УФАС ООО «Проектиза» не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Проектиза» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.