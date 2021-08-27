РИАМО - 27 авг. В Москве госпитализировали с открытой проникающей черепно-мозговой травмой продавца, которого ударили по голове в кафе на юго-востоке города, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Происшествие случилось 26 августа на улице Угрешской, д. 31, с. 3Д. У пострадавшего диагностировали переломом теменной кости слева.

Установлено, что ранее в помещении кафе по указанному адресу неизвестный неустановленным предметом нанес пострадавшему не менее одного удара в область головы и скрылся.

Возбуждено уголовное дело.