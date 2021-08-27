РИАМО - 27 авг. С начала 2021 года на дорогах столицы произошло 426 ДТП с участием несовершеннолетних, сообщил журналистам в пятницу начальник отдела Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Евгений Логиновский.
«С начала года произошло 426 ДТП (с участием несовершеннолетних - ред.)», - рассказал Логиновский.
По его словам, в этих дорожных авариях погибли 7 детей и 450 получили травмы разной степени тяжести.
Кроме того, за 7 месяцев число ДТП с участием детей-пешеходов или велосипедистов возросло на 82%. Примерно 100 детей-пешеходов пострадали по собственной неосторожности.
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