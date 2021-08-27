РИАМО - 27 авг. С начала 2021 года на дорогах столицы произошло 426 ДТП с участием несовершеннолетних, сообщил журналистам в пятницу начальник отдела Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Евгений Логиновский.

«С начала года произошло 426 ДТП (с участием несовершеннолетних - ред.)», - рассказал Логиновский.

По его словам, в этих дорожных авариях погибли 7 детей и 450 получили травмы разной степени тяжести.

Кроме того, за 7 месяцев число ДТП с участием детей-пешеходов или велосипедистов возросло на 82%. Примерно 100 детей-пешеходов пострадали по собственной неосторожности.