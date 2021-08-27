РИАМО - 27 авг. В столице после коронавируса выздоровели еще 2297 человек, с начала пандемии в городе вылечились от инфекции 1 439 126 человек, сообщает оперштаб Москвы.

В столице за сутки выявили 1509 случаев Covid-19, с начала пандемии в городе выявили 1 562 010 случаев коронавируса.

За минувшие сутки госпитализировали 499 человек с инфекцией, на ИВЛ находятся 285 человек.

За сутки умер 51 пациент с Covid-19, с начала пандемии скончались 27 244 человека с коронавирусом.

Москвичам напомнили о важности вакцинации: прививка от инфекции – единственный путь к победе над пандемией.

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