РИАМО - 27 авг. В столице после коронавируса выздоровели еще 2297 человек, с начала пандемии в городе вылечились от инфекции 1 439 126 человек, сообщает оперштаб Москвы.
В столице за сутки выявили 1509 случаев Covid-19, с начала пандемии в городе выявили 1 562 010 случаев коронавируса.
За минувшие сутки госпитализировали 499 человек с инфекцией, на ИВЛ находятся 285 человек.
За сутки умер 51 пациент с Covid-19, с начала пандемии скончались 27 244 человека с коронавирусом.
Москвичам напомнили о важности вакцинации: прививка от инфекции – единственный путь к победе над пандемией.
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