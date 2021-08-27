РИАМО - 27 авг. Полицейские доставили в отдел более 20 человек, принимавших участие в крупной драке в одном из хостелов в новой Москве, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Информация о драке в хостеле на ул. Адмирала Корнилова поступила в дежурную часть МО МВД России «Коммунарский». Между неизвестными гражданами возник конфликт, переросший в потасовку.

В отношении 7 задержанных составлены протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Из них на пятерых оформили протоколы за нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в России, их могут депортировать из страны, а также может быть ограничен повторный въезд.

Нарушителей арестовали на 12 суток. Их поместили в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве.

На остальных доставленных граждан также составлены административные протоколы.

Видео массовой драки в хостеле в новой Москве>>