РИАМО - 27 авг. С января текущего года жители столичных квартир обновили 80% газовых плит, подлежавших замене. Новые приборы установили в 169 тыс. квартир, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

По нормативам газовая плита не должна служить больше 10-12 лет.

Безопаснее всего пользоваться плитой с автоматической системой «газ-контроль». Такое оборудование автоматически отключает подачу газа, если пламя в горелке погасло.

Проверки оборудования, согласно плану, проводятся каждый год. Специалисты газового хозяйства Москвы обходят жилые дома и обстоятельно проверяют состояние внутридомового газопровода и приборов в квартирах.

Нарушения, обнаруженные в ходе обследования жилфонда, оперативно устраняются.

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