РИАМО - 27 авг. За минувшие сутки в столице выявили 1509 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе выявили 1 562 010 случаев заражения, сообщает московский оперштаб.

В городе идет масштабная вакцинация населения от Covid-19. На сегодняшний день сделать прививку можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут.

В РФ за минувшие сутки выявили 19 509 новых случаев Covid-19. За этот же период зафиксировано 798 летальных исходов, полностью выздоровели 19 217 человек.

С начала пандемии в России выявлено 6 844 049 случаев коронавируса. За весь период зафиксирован 180 041 летальный исход, выздоровели 6 112 035 человек.

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