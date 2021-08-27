РИАМО - 27 авг. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев считает, что России необходимо отказаться от МРОТ и ориентироваться на прожиточный минимум, сообщает URA.RU.

«Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум», — сказал Арефьев.

Он добавил, что ситуаций, при которых оплата труда оказывается ниже прожиточного минимума, не должно быть никогда. В пользу отмены МРОТ говорит и то, что налоги и штрафы зачастую в настоящее время привязаны именно к этому показателю.

По мнению депутата, это приводит к тому, что МРОТ приносит больше вреда, чем пользы.

11 сентября в Госдуму планируется внести проект закона о повышении МРОТ до 20 тыс. рублей.