РИАМО - 27 авг. В Подмосковье более 1 млн родителей учеников уже получили президентскую выплату на подготовку детей к школе, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Выплата положена детям от 6 до 18 лет, а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам.
«Если денежные средства еще не поступили – не стоит переживать. Они обязательно поступят на счет родителя, который был указан в заявлении. Подать само заявление на выплату можно еще до 1 ноября через портал госуслуг или Пенсионный фонд», – напомнила Каклюгина.
10 тысяч рублей к учебному году: как получить выплату на школьника>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии