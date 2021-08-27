РИАМО - 27 авг. В Подмосковье более 1 млн родителей учеников уже получили президентскую выплату на подготовку детей к школе, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В Подмосковье более 1 млн семей с детьми школьного возраста уже получили президентскую выплату в размере 10 тыс. рублей на подготовку ребенка к школе», – сказала зампред правительства Подмосковья – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Выплата положена детям от 6 до 18 лет, а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам.

«Если денежные средства еще не поступили – не стоит переживать. Они обязательно поступят на счет родителя, который был указан в заявлении. Подать само заявление на выплату можно еще до 1 ноября через портал госуслуг или Пенсионный фонд», – напомнила Каклюгина.

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