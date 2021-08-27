РИАМО - 27 авг. Многочисленные нарушения обнаружены при производстве и хранении пищи в 3 цехах в центре столицы. Эти цеха поставляли продукцию в элитные рестораны на Патриарших прудах, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

Продукция поставлялась в рестораны «Ава», Pinch, Uilliam's и другие.

Так, пищевую продукцию в цехах производили в антисанитарных условиях. При приготовлении не соблюдали принцип поточности технологических процессов. Продукция хранилась без необходимой документации, без маркировки. Помещения цехов не соответствовали санитарным требованиям.

Из оборота изъяли 815 кг продукции и сырья, их забраковали.

Кроме того, специалисты не смогли установить факт эффективности работы вентиляции, так как не было предоставлено необходимой документации. В цехах также не соблюдали меры против коронавируса: в помещениях не обеззараживали воздух, не было медкнижек на сотрудников, данных об их прививках от Covid-19, в цехах также не было дезинфицирующих средств.

По фактам выявленных нарушений будут составлены протоколы о временном запрете деятельности. Деятельность цехов могут приостановить на срок до 90 суток. Одно предприятие опечатали в досудебном порядке. В отношении других юрлиц проводят процессуальные мероприятия. Материалы дела направят в суд.

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