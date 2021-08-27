РИАМО - 27 авг. В ночь на пятницу автомобиль совершил наезд на остановку общественного транспорта на севере столицы. Женщина, находившаяся за рулем, от медосвидетельствования отказалась, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

Дорожная авария произошла в 01:30 в районе дома №38 на Дубнинской улице. В результате происшествия никто не пострадал.

Госавтоинспекция Москвы обращает внимание на то, что любая информация о возможных пострадавших - ложная.