РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. Во всех школах городского округа Люберцы уроки будут проходить в очном формате и с обязательной термометрией учителей и учеников на входе, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Все школы городского округа Люберцы готовы к началу нового учебного года. Занятия будут проходить в очном формате с обязательной термометрией на входе. В рамках подготовки к 1 сентября межведомственной комиссией проведена проверка всех общеобразовательных учреждений – в округе их 41. Особое внимание уделили проверке паспортов безопасности и антитеррористической защищенности объектов, организации пропускного и противопожарного режимов», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в летнее время в учреждениях были выполнены работы по ремонту кровель, замене окон, ремонту внутренних помещений, школьных столовых и пищеблоков, оборудован новый универсальный спортивный комплекс на территории гимназии №44, завершаются работы по обустройству такого же комплекса на территории гимназии №41. В школы закуплено новое оборудование, учебные материалы.