РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 авг. Во время пожара в сарае в деревне Наумово подмосковного Подольска пострадал мужчина, его госпитализировали с ожогами I степени, сообщили в пожарной охране.

26 августа в 20:53 на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: д. Наумово, д. 10. К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны в составе ПСЧ-7, ПЧ-247.

К прибытию первых пожарных расчетов происходило горение деревянного сарая по всей площади. Создавалась угроза распространения огня на соседние строения.

Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе пожарным удалось не допустить распространения огня. В 21:14 пожар локализовали, а в 22:33 - ликвидировали возгорание.

При пожаре пострадал мужчина. Его передали в карету скорой помощи для госпитализации в ПОКБ с ожогами I степени.

В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовали 3 единицы техники и 9 человек личного состава.