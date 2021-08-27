РИАМО - 27 авг. Дополнительные железнодорожные пути построят на участке от Беговой до Савеловского вокзала для МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожная, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
В частности, осенью начнется реконструкция железнодорожной инфраструктуры на станции Москва-Пассажирская-Смоленская и на участке между Беговой и Савеловским вокзалом.
На протяжении 5 км, на двухпутном участке будут укладывать 2 дополнительных главных пути. Еще собираются обустроить контактную сеть, установить систему автоматического регулирования движения поездов.
Как отметил начальник МЖД Михаил Глазков, специалисты будут работать в условиях плотной городской застройки с поэтапным переустройством пути.
Завершение работ по реконструкции участка с запуском движения поездов МЦД-4 планируется в 2023 году.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии