РИАМО - 27 авг. Дополнительные железнодорожные пути построят на участке от Беговой до Савеловского вокзала для МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожная, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В частности, осенью начнется реконструкция железнодорожной инфраструктуры на станции Москва-Пассажирская-Смоленская и на участке между Беговой и Савеловским вокзалом.

На протяжении 5 км, на двухпутном участке будут укладывать 2 дополнительных главных пути. Еще собираются обустроить контактную сеть, установить систему автоматического регулирования движения поездов.

Как отметил начальник МЖД Михаил Глазков, специалисты будут работать в условиях плотной городской застройки с поэтапным переустройством пути.

«В общей сложности планируется уложить 15 км путей и 57 стрелочных переводов. Вдоль реконструируемого участка будут возведены 3 км подпорных стен и 3,8 км шумозащитных экранов. Также будет комплексно реконструирован остановочный пункт Беговая, который станет пересадочным для МЦД-1 и МЦД-4», - отметил Глазков.

Завершение работ по реконструкции участка с запуском движения поездов МЦД-4 планируется в 2023 году.

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