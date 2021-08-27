РИАМО - 27 авг. Следствие подаст ходатайство об отправлении под стражу 23-летнего молодого человека, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

По информации следствия, в период с 6 по 24 августа возле детской площадки в Ярославском районе Москвы мужчина изнасиловал ранее знакомую девочку 2010 года рождения.

Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение.

Расследование дела о совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, продолжается, для установления всех обстоятельств происходящего назначен ряд судебных экспертиз.