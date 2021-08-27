РИАМО - 27 авг. Ко Дню знаний в Московской области можно будет купить цветы в 1,5 тыс. торговых точек. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«На территории Московской области работает не менее 1,5 тыс. отдельно расположенных торговых точек с цветочной продукцией. Из них 337 нестационарных торговых объектов со специализацией «Цветы», что на 20 объектов больше, чем в прошлом году. А также работает более 1,1 тыс. стационарных цветочных магазинов и салонов. В любом объекте можно приобрести к началу учебного года понравившиеся букеты цветов», - сказал Сергей Воскресенский.

Он отметил, что цветы также можно приобрести в магазинах торговых сетей и на розничных рынках Подмосковья, где свою продукцию представляют не только предприниматели, но и владельцы личных подсобных хозяйств региона.

Ранее Сергей Воскресенский сообщал, что к 1 сентября тепличные комплексы Московской области поставят в торговые точки Москвы, Подмосковья и других регионов страны более 4,5 млн цветов.