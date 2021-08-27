РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 авг. Сервисная управляющая компания МУП «Водоканал» Подольска отчиталась перед Госжилинспекцией Московской области о работах, проведенных в весенне-летний период, в том числе по замене межпанельных швов и покраске газовых труб, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

За весенне-летний период сотрудники МУП «Водоканал» заменили 450 м межпанельных швов, покрасили 1,3 тыс. м труб систем внутридомового газового оборудования для предупреждения коррозии, изготовили и установили 140 м декоративных конструкций. Также высадили более 100 саженцев лип и рябин на придомовой территории домов №№21 и 23 на улице 43-й Армии, №№3 корп. 1 и 3 корп. 2 на улице Юбилейной, а также в деревне Федюково.

Руководитель областного надзорного ведомства Ольга Федина пояснила, что поскольку организация объединяет в себе функционал как управляющих, так и сервисных компаний, цепочка между потребителем и исполнителем услуги здесь сокращена до минимума. Благодаря этому сотрудники компании сами несут ответственность за весь цикл мероприятий. Следят за бесперебойным предоставлением услуг, занимаются устранением протечек, заменой и снятием показаний приборов учета, расчетом затраченных собственниками средств, благоустройством придомовой территории и непосредственно содержанием многоквартирных домов.

В течение 3 последних лет «Водоканал» стал победителем всероссийского конкурса «Лучшее предприятие, организация в сфере ЖКХ» среди городов с численностью населения до 250 тыс. человек. Ему вручили «Сертификат доверия работодателю», удостоверяющий, что предприятие внесли в реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права работников. Наградили дипломом лауреата премии губернатора Московской области «За достижения в области жилищно-коммунального хозяйства». В 2015 году присудили III место во всероссийском конкурсе «Организация высокой социальной эффективности».