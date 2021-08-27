РИАМО - 27 авг. Регулярные выплаты гражданам страны, позволяющие сформировать справедливый базовый доход, предложила ввести партия «Справедливая Россия – За правду», сообщается на сайте отделения партия по Московской области.

Представители партии объяснили, что поддержка, прежде всего, направлена на незащищенные категории населения России. Среди них пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и многодетные семьи.

«К примеру, при рождении ребенка, семья теряет возможность прежнего заработка, поскольку один из родителей находится в декрете. В этом случае, конечно, помощь семье в виде 10 тысяч рублей базового дохода – это необходимость», - сказала общественный деятель, председатель Всероссийского общественного движения «Союз матерей России» Ольга Панина.

По мнению заместителя гендиректора по развитию НПО «СОМЭКС» Марии Семеновой, обеспечение базового дохода позволит людям лучше реализовать себя, уже самостоятельно добиться каких-то перспектив, опираясь на устойчивую поддержку.

«Как человек, рожденный в маленьком сибирском селе, я понимаю, что справедливый базовый доход позволит многим людям реализоваться в жизни», - отметила Семенова.

Выборы

В России с 17 по 19 сентября пройдет выборная кампания. В Подмосковье в этот период состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.

В выборах в Госдуму примут участие представители КПРФ, партии «Зеленые», ЛДПР, партий «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».

В выборах в Мособлдуму примут участие представители партий «Родина», ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, «Единая Россия», «Зеленые», «Яблоко», «Коммунисты России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».