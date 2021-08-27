РИАМО - 27 авг. На выборах в Госдуму в 2021 году снизилось количество отказов в регистрации кандидатов. Снижение числа отказов ожидаемо приводит к росту количества кандидатов. Это делает предстоящие выборы конкурентными, сообщили РИАМО опрошенные эксперты.

Член совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека, замруководителя рабочей группы по мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избирательных прав граждан Общественной палаты региона Петр Ульянов считает, что меняется сама политическая система.

«Больше политических партий ответственно подходит к процессу выдвижения своих кандидатов на предстоящих выборах. Политическая активность в нашей стране увеличивается. Люди хотят попробовать себя в качестве кандидатов. Увеличивается борьба за голоса избирателей. В целом выборы становятся более интересными», - пояснил Ульянов.

По данным фонда исследования проблем демократии, количество отказов в регистрации на выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам снизилось с 245 в 2016 году до 180 в 2021 году.

При этом многие кандидаты сами отказывались от участия или были сняты в связи с непогашенными судимостями или из-за безответственного отношения к сбору подписей.

Снизилась и доля отказов по партийным спискам. Если в 2016 году не были зарегистрированы 16,7%, то в 2021 году – 6,7%. Вместе с тем увеличилось и число кандидатов от партий. Так, в 2016 году от каждой партии в среднем до выборов допустили 252 кандидата, а в 2021 году – 261 кандидата.

Генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев указал на то, что изменение подхода к регистрации – сознательный процесс. В нем важно умение соблюдать баланс.

«С одной стороны, нельзя регистрировать всех, потому что будет хаос. Это уже было в 1991 году. <…> Но, с другой стороны, если пережать в вопросе отказов, <…> то вы получите очень однообразный пул кандидатов. Различий будет мало», - сказал Журавлев.

Он подчеркнул, что при сбалансированном подходе у каждого избирателя будет возможность выбрать то, что отвечает его представлениям.

Региональные выборы

В Подмосковье прошло собственное обсуждение данных доклада. В нем приняли участие региональные эксперты. Ими было отмечено, что процент регистраций кандидатов по одномандатным округам в Московской области снизился, но при этом количество персон увеличилось.

Журавлев акцентирует внимание на том, что у кандидатов появилось больше смелости.

«Если в 2016 году люди решали, что если у них нет шансов, то они и выдвигаться не станут, то сейчас решили выдвинуться, несмотря ни на что», - отметил Журавлев.

По мнению Ульянова, это обусловлено общим ростом активности населения. Но при том, что людей с гражданской позицией в Подмосковье становится больше, им не хватает подготовленности.

«Это (регистрация в качестве кандидата – ред.) определенные процедуры. И нужно качественно подходить к подготовке данного процесса. То есть нанимать хороших юристов, более ответственно подходить к процессу выдвижения, сбору подписей», - резюмировал Ульянов.

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. В Подмосковье в этот период состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.