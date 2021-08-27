РИАМО - 27 авг. Подошло к концу благоустройство 26 дворов в районе Москворечье-Сабурово, при проведении работ учли мнение местных жителей, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Так, привели в порядок микрорайон в границах улиц Москворечье, Славского, Святослава Рихтера и Каширского шоссе.

Для жителей установили игровые и спортивные комплексы, уличные тренажеры, на детских площадках уложили покрытие из искусственной травы, дополнительно высадили деревья и кустарники, разбили цветники.

Вдоль пешеходных дорожек установили 55 опор наружного освещения, для автомобилистов сделали парковочные карманы.

Еще было заменено асфальтобетонное покрытие.